Жительница Погара надругалась над могилой на местном кладбище

На могиле разбросали траву и воткнули доску от стола. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

66-летнюю жительницу брянского поселка Погар подозревают в надругательстве над могилой. В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что на кладбище недалеко от села Курово устроили беспорядок на месте захоронения его родственника. На могиле была разбросана трава, а оторванная от стола доска была воткнута в могильный холм.

Участковый выяснил, что к преступлению причастна жительница Погара. Пенсионерка объяснила, что сделала это в порыве злости. Она считает, что места для захоронения распределили несправедливо.

- Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Надругательство над местами захоронения умерших».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».