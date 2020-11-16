Бывшая брянская чиновница стала директором фирмы по строительству дорог

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Бывшая чиновница Брянской городской администрации Галина Сафонова стала директором коммерческой формы, которая ремонтирует дороги в Брянске. До этого Галина Николаевна возглавляла МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска. Это организация, подведомственная мэрии города.

Сейчас Галина Сафонова руководит ООО «СпектрБрянскСтрой». Этот подрядчик выигрывает многие контракты по капитальному ремонту в городе. К нему возникает множество вопросов со стороны проверяющих. Это касается сроков и качества выполнения работ.

Как рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе горадминистрации, "Управление ЖКХ" сейчас возглавляет Иван Квасов.

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