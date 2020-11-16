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Общество

Брянская пенсионерка потеряла 300 тысяч рублей, "сдав" квартиру

Жительницу Бежицы обманул телефонный мошенник
Анна ЛЕВКИНА
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Больше 300 тысяч рублей лишилась брянская пенсионерка, став жертвой телефонного мошенничества. Ее обманул потенциальный квартиросъемщик, сообщили в пресс-службе УМВД по региону в понедельник, 16 ноября.

Брянская полиция продолжает фиксировать мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах.

Так, на прошлой неделе печальный рекорд поставила 68-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Пенсионерка решила сдать квартиру внаем. Ее объявление заинтересовало незнакомца. Он согласился на запрашиваемую сумму и поспешил внести предоплату. Для этого он запросил у горожанки данные ее банковской карты. Впоследствии, находясь у банкомата, потерпевшая, сама того не подозревая, предоставила злоумышленнику доступ к своему счету. А тот списал с него все сбережения – 314 тысяч рублей.

При подобных обстоятельствах 70-летний житель Советского района лишился 64 тысяч рублей, покупая защитные перчатки. А 53-летняя жительница Володарки – 24 тысяч рублей, продавая домашнюю птицу.

Всего за неделю на удочку мошенников попались 37 жителей региона. Суммарный ущерб немного не дошел до пяти миллионов рублей.

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