В суд уходит дело об истязании ребенка в Дятьковском районе

Готовят к передаче в суд уголовное дело, которое завели на жительницу Брянской области, которая истязала собственную малолетнюю дочь и не занималась ее воспитанием. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в понедельник, 16 ноября.

Фигурантка уголовного дела проживает в Дятьковском районе. Ей инкриминируют истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью своей дочери, а также в ненадлежащее исполнение обязанностей по ее воспитанию.

По версии следствия, женщина систематически причиняла своей малолетней дочери физические и психические страдания. Для этого она избивала ребенка или же совершала в отношении него иные насильственные действия. От этого малолетняя испытывала физическую боль и страх. Предварительно, это продолжалось на протяжении нескольких месяцев – с апреля по июнь 2020-го.

Кроме того, 7 июня мать избила девочку. Случай произошел по месту их жительства. Тогда медики диагностировали у пострадавшей множественные ссадины лица и шеи, кровоподтеки шеи и предплечий.

– Также женщина уклонилась от воспитания своей дочери, достоверно зная о своей обязанности осуществлять воспитание, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии малолетней, находящейся в материальной и семейной зависимости от нее, – подчеркивают в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы уже передали прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения.

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