В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса

В Брянской области зафиксировали незначительный рост коэффициента распространения коронавируса. Его обновленная величина на понедельник, 16 ноября, составила 0,949.

Ковид-величину рассчитали на основе официальных данных регионального оперативного штаба. Учитывали восемь последних суточных приростов заболеваемости.

Так, за сутки коэффициент коронавируса подрос с 0,948 до 0,949. Соответственно повышение составило всего одну тысячную.

О стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе говорит показатель, меньший единицы. Он указывает на потенциальное число заражений одним заболевшим до его изоляции от общества.

Напомним, за сутки в регионе прибавилось 146 новых коронавирусных пациентов. А всех ковид-положительных с начала пандемии на Брянщине теперь 15367.

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