В Брянске на ярмарке выходного дня купили 15 тонн капусты

Почти 15 тонн капусты приобрели жители Брянска на 12-й по счету ярмарке выходного дня. Она состоялась на четырех площадках города в субботу, 14 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

В прошедшей ярмарке поучаствовали 76 сельхозтоваропроизводителей из 15 районов области. В общей сложности за день торговли они продали 30 тонн продукции.

Лидером продаж стала белокочанная капуста.

– Ноябрь считается лучшим месяцем для капустных заготовок, в том числе для квашения, – поясняют в пресс-службе горадминистрации. – Стоимость этого овоща на ярмарке варьировалась от 10 до 20 рублей за килограмм.

В эту субботу пользовалась спросом и традиционная брянская культура – картофель. Его за сутки продали 9 тонн по цене 17-20 рублей за килограмм. Также в условный топ-5 ярмарки вошли яблоки, лук и морковь. Цена на эту продукцию составляла: 55-80 рублей, 17-20 рублей и 15-25 рублей за килограмм соответственно.

Всего брянские аграрии реализовали порядка 80 процентов привезенного товара.

Ярмарки выходного дня стартовали в Брянске 22 августа. Их регулярно устраивают по субботам на четырех площадках. Предполагалось, что завершатся оные в начале ноября. Однако по просьбам горожан торговлю продлили на месяц.

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