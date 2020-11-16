Жителя Суражского района осудили за невыплату алиментов

Жителя Суражского района осудили на неуплату алиментов. 39-летнего мужчину приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 15 процентов от заработной платы в доход государства.

В суде установили, что горе-отца уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов двум своим сыновьям. Одному мальчику - восемь лет, другому - пять.

С декабря прошлого года по июля этого года мужчина ни копейки не заплатил своим детям. Долг составил больше 100 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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