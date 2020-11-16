В Брянске снесли пешеходный мост на железнодорожном вокзале

В Володарском районе снесли пешеходный мост на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский. Работы завершили в середине ноября. На это обратили внимание пассажиры.

Не стали сносить только участок моста, который ведет в сторону Володарского района. По информации железнодорожников, этот пролет построили позже остальной части перехода. И он не был аварийным.

Остальные пролеты считались аварийными. Их закрыли для прохода в 2011 году.

Напомним, мост начали сносить в конце сентября. Пролеты демонтировали поочередно. Чтобы завершить работы, нужно было освободить пути от прибывающих и отправляющихся поездов. Пассажиры могли добраться до поезда только по подземному переходу.

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