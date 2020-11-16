В Брянске на выходных поймали шесть нарушителей масочного режима

За субботу и воскресенье, 14 и 15 ноября, проверили 77 магазинов, кафе, ресторанов и предприятий бытовых услуг. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на минувших выходных прошли традиционные рейды по выявлению нарушителей масочного режима. За субботу и воскресенье, 14 и 15 ноября, проверили 77 магазинов, кафе, ресторанов и предприятий бытовых услуг.

Межведомственная комиссия составила шесть административных протоколов на безмасочников. По два нарушителя обнаружили в Бежицком и Советском районах. По одному – в Володарском и Фокинском, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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