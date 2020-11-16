Британский драматург поздравил с премьерой брянский драмтеатр

Брянский областной театр драмы имени Алексея Толстого 13 ноября представил премьеру спектакля «Я люблю тебя, Флоренс!» по пьесе британского драматурга Питера Куилтера «Несравненная».

Режиссером спектакля выступил Сергей Васин, художником постановщиком – Ольга Павлович. Премьера нашла живой отклик у зрителей. Слова поздравления труппе брянского театра с острова Тенерифе направил автор пьесы, номинант нескольких театральных премий – Питер Куилтер.

Английский литератор пожелал спектаклю удачи. В свою очередь брянский театр направил ему в память о событии афишу и программку спектакля «Я люблю тебя, Флоренс!». А также пригласил английского драматурга посетить спектакль по его пьесе, рассказали в Брянском областном театре драмы имени Алексея Толстого.

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