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Британский драматург поздравил с премьерой брянский драмтеатр

Спектакль по пьесе английского писателя представили публике 13 ноября
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Брянский областной театр драмы имени Алексея Толстого 13 ноября представил премьеру спектакля «Я люблю тебя, Флоренс!» по пьесе британского драматурга Питера Куилтера «Несравненная».

Режиссером спектакля выступил Сергей Васин, художником постановщиком – Ольга Павлович. Премьера нашла живой отклик у зрителей. Слова поздравления труппе брянского театра с острова Тенерифе направил автор пьесы, номинант нескольких театральных премий – Питер Куилтер.

Английский литератор пожелал спектаклю удачи. В свою очередь брянский театр направил ему в память о событии афишу и программку спектакля «Я люблю тебя, Флоренс!». А также пригласил английского драматурга посетить спектакль по его пьесе, рассказали в Брянском областном театре драмы имени Алексея Толстого.

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Культура