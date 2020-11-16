Жители брянских Белых Берегов просят открыть железнодорожный вокзал

Жители поселка Белые Берега Фокинского района Брянска просят открыть вокзал на местной железнодорожной станции. Наличие проблемы те обозначили в сетевом сообществе в воскресенье, 15 ноября.

Оказывается, в поселке закрыт ж/д вокзал. Пассажирам приходится ожидать электричку на улице. А в последнее время температура воздуха значительно снизилось.

«Кто знает, когда откроют железнодорожный вокзал? Уже холодно ждать на улице», – поинтересовался в соцсетях местный житель.

Ситуацию бурно обсуждают брянцы в комментариях.

Один из пользователей пояснил, что вокзал следует открывать лишь за 30 минут до прибытия поезда. А затем спешно закрывать. Это связано с наличием мусора, который оставляет после себя молодежь. Ведь уборка не входит в список должностных обязанностей дежурного по станции.

«Не для того закрыли, чтобы открывать. Его содержать надо, а для этого надо в штат вводить единицу уборщицы, следить за порядком и так далее», – добавила участница паблика «Белые Берега» Ирина Кузнецова.

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