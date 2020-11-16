В Брянске на Молодой Гвардии попросили вернуть тротуар

Фото: vk.com, сообщество "Черный список | Брянск".

Возле поликлиники на улице Молодой Гвардии в Брянске нет тротуара. Обратить внимание на проблему призвал в социальных сетях местный житель. Жалоба появилась в популярном паблике соцсети "ВКонтакте" в воскресенье, 15 ноября.

По словам автора, тротуар на бежицкой улице уничтожили при прокладке канализационных труб еще в 2019-м. Однако восстановить участок не удосужились в течение года.

"Теперь приходится ходить по проезжей части дороги. Мало того, дорогу в нескольких местах раскопали и присыпали гравием. Кому выразить нашу благодарность за такую заботу?", – недоумевает горожанин.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Так, одна из подписчиц заявляет, что проблема существует не только у поликлиники, но и практически на всей улице Молодой Гвардии.

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