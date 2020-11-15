В Брянске продолжают строительство нового здания УМВД

Здание переменной этажности появится на улице Советской. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске продолжают строительство нового административного здания УМВД. Подрядчики уже приступили к возведению второго этажа. Современное здание располагается на участке свыше 21 тысячи квадратных метров на территории старого аэропорта.

Здание переменной этажности появится на улице Советской в непосредственной близости от областного суда, казначейства, прокуратуры, таможни и пенсионного фонда. По контракту объект должны сдать в эксплуатацию в 2022 году.

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