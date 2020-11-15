Брянские футболисты сыграли вничью с красноярцами

Команда «Динамо-Брянск» сыграла вничью с футболистами красноярского «Енисея» в рамках 22-го тура олимп-первенства футбольной национальной лиги.

Матч прошел в воскресенье, 15 ноября, в Брянске на стадионе «Динамо». Из-за коронавирусных ограничений игра прошла при пустых трибунах.

Следующий матч брянские футболисты проведут на выезде 21 ноября с командой из Нижнего Новгорода, рассказали в футбольном клубе «Динамо-Брянск».

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