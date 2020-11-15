В Брянске прошел забег по пересеченной местности

Победителям вручили призы и памятные медали. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске 15 ноября в центральном парке культуры и отдыха прошел забег по пересеченной местности «Соловьи Кросс 2020». Организатором акции стал Брянский молодежный центр.

В соревнованиях приняли участие все желающие. Участники забега преодолели дистанции на 4, 9 и 18 километров. Победителям вручили призы и памятные медали.

Состязания прошли при соблюдении санитарных мер. На дистанции дежурили медицинские работники.

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