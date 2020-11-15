Брянский участок госграницы за неделю попытались пересечь более 180 нарушителей

Только за один день, 12 ноября, в Россию хотели проникнуть около 70 иностранных граждан. Фото: Дмитрий БРУШКО

Брянский участок государственной границы за неделю попытались пересечь более 180 человек. Попытки въезда на территорию Российской Федерации пресекли на российско-белорусском отрезке.

Только за один день, 12 ноября, в Россию хотели проникнуть около 70 иностранных граждан. Их задержали в Красногорском, Климовском и Злынковском районах.

Названных гостей привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы России и отправили на родину.

В настоящее время действуют ограничения для пересечения российско-белорусского участка границы, напомнили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

По всем вопросам, связанным с въездом в страну, можно обратиться в пограничное управление ФСБ России по Брянской области по телефону 8(4832) 72-26-10.

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