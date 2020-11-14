Проект выпускницы брянской гимназии поддержал Владимир Путин

Фото: kremlin.ru.

Выпускница брянской гимназии №5 Диана Цыганкова приняла участие в форуме агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Участников форума поприветствовал президент России Владимир Путин.

Наша землячка Диана Цыганкова сейчас учится в Московском государственном университете имени Ломоносова. Девушка рассказала о координируемом ею направлении «Акселератор проектов молодежи с ограниченными возможностями здоровья».

Разработанный совместно с ассоциацией выпускников школ города Москвы проект направлен на реализацию предпринимательского потенциала у молодежи с ограничениями здоровья.

Пилотную программу планируют запустить на территории Московской области. По словам организаторов, к 2021 году проект может полностью перейти в онлайн-формат.

– Очень важное, очень интересное направление выбрали, – сказал Владимир Путин. – Со своей стороны через агентство стратегических инициатив сделаем все, для того чтобы вас поддержать.

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