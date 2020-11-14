В Брянске сгорело частное ателье на улице Фокина

Причину возгорания устанавливают. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске в субботу, 14 ноября, на улице Фокина сгорело частное ателье площадью 15 на 6 метров. Сообщение о пожаре в дежурную часть МЧС поступило в 12.20.

На место происшествия выехали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн. При тушении задействовали три ручных пожарных ствола, работало звено газодымозащитной службы.

Пожар локализовали в 12.32. В 12.37 – ликвидировали. В пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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