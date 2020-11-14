В Брянской области велосипедист попал под грузовик. Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 ноября в 17.45 на лице Ленина в поселке Навля.

Автомобиль МАЗ с прицепом под управлением 51-летнего водителя при выезде с второстепенной дороги на 3 переулок Гарсиа в сторону улицы Ленина не пропустил велосипед.

В результате 55-летний велосипедист получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. От госпитализации он отказался, сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».