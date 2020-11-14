В Брянской области в аварии погиб 57-летний водитель

У водителя взяли кровь на определение опьянения. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Жирятинском районе Брянской области 13 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 57-летний водитель автомобиля «Рено Дастер».

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась около половины одиннадцатого вечера на первом километре дороги Жирятино – Тарасово – Жуковка.

Автомобилист, следуя со стороны села Тарасово в сторону села Жирятино, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Водитель скончался от полученных травм на месте аварии. У него взяли кровь на определение опьянения, сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».