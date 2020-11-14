Памятник в честь брянских воинов появился в Ленинградской области. Он стал частью мемориала «Синявинские высоты», установленного на одном из ключевых мест боев за Ленинград. Памятник создали скульпторы Тарасий Трошин и Юлия Мурадова.

Установка обелиска прошла по инициативе и при поддержке руководителей Брянской области, архиерея Александра и брянского землячества в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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