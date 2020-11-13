В Брянске изменят расписание четырех троллейбусов

С середины ноября в Брянске изменится расписание движения четырех троллейбусов. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В ближайшие дни в Брянске изменится расписание движения нескольких троллейбусов. Информация об этом появилась в сетевой группе МУП «Брянское троллейбусное управление» в пятницу, 13 ноября.

Так, с 14 ноября в выходные дни по-новому будет ходить «двенадцатый». А в 17-го числа коррективы внесут в работу троллейбусов сразу трех маршрутов по будням. Их номера – 4, 5 и 14.

– Изменения сделаны для удобства пассажиров, – поясняют транспортники.

Ознакомиться с обновленным расписанием «рогатых» в Брянске можно по ссылке.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».