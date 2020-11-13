Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске модернизировали светофор на площади Ленина. Цвета теперь переключаются не только на самом светофоре, но и на стойках. Поэтому видно его издалека.

- На стойки закрепили светодиодные панели, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - По девять штук на каждую. Новые лампы дублируют сигналы основного светофора.

Сотрудники дорожного управления завершат работы по наладке оборудования в пятницу, 13 ноября.

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