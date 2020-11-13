СКР: Подростки в Погаре ушли самовольно из приюта

Брянские подростки, 15-летняя девочка, 12-летний и 14-летний мальчишки ушли из социального приюта в Погаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Ребят уже нашли. Они находились в частном доме в соседнем Стародубе.

- Следователи проводят проверку, - говорят в пресс-службе. - Необходимо выяснить, почему подростки самовольно покинули социальное учреждение.

Напомним, 12-летний и 14-летний ребята пропали 12 ноября. Через день выяснилось, что с ними ушла 15-летняя девочка. Ребят искали добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск", полицейские и следователи.

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