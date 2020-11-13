С двумя брянскими подростками из дома ушла 15-летняя школьница

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

С двумя брянскими подростками, которых ищут с 12 ноября, из дома ушла 15-летняя Жанна Рухадзе. Информация об этом появилась в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях. Данные школьницы добавили на ориентировку с двумя пропавшими ребятами.

Напомним, 12-летнего Даниила Петросяна и 14-летнего Артема Боярского ищут с 12 ноября. Родные не знают, где они находятся.

Приметы пропавших: у Жанны рост 160 сантиметров, плотного телосложения, светлые волосы до плеч. Девушка была одета в красную куртку и черную шапку. У Артема рост 160 сантиметров, подросток нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза. Он был одет в черные куртку, джинсы и кроссовки. У Даниила рост 160 сантиметров, плотного телосложения, черные волосы, карие глаза. Он был одет в черную толстовку, черные брюки.

Если вы видели пропавших подростков, позвоните в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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