Два стародубских предприятия планируют ввести в эксплуатацию новые очистные

Два стародубских предприятия, которые занимаются производством сыров, планируют ввести в эксплуатацию новые очистные. На заводе "Сыр Стародубский" монтируют технологическое оборудование с применением биологической очистки стоков. На предприятии готовятся к пуско-наладочным работам. Очистные обязуются запустить до февраля следующего года, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

На территории другого завода - "Консервсушпрод" уже смонтировали здание под очистные, устанавливают оборудование канализационных насосных станций. Очистные планируют ввести в эксплуатацию уже в декабре.

Напомним, местные жители не раз жаловались на то, что градообразующие предприятия загрязняют водоемы. Неочищенные производственные стоки поступали напрямую в ручьи. Часть стоков отправляли на городские очистные, но они не справлялись с такими объемами.

В итоге реки Вабля, Бабинец и Судость оказались загрязнены. По факту загрязнения рек расследовали уголовное дело. Суд запретил сбрасывать стоки в водоемы. После ввода в эксплуатацию очистных проблема должна решиться.

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