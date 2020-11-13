В октябре жители Бежицкого района на девять дней оставались без тепла

В Бежицком районе Брянска жители 14 многоквартирных домов в октябре на девять дней оставались без тепла в квартирах. Перебои с теплоснабжением зафиксировали с 1 по 9 октября.

На теплотрассе случилась авария, но ее вовремя не устранили. В итоге без тепла остались многоквартирные дома и пять социальных объектов.

- Ответственные лица теплоснабжающей организации ООО "Актив" не приняли достаточные меры для локализации аварии и устранения ее в кратчайшие сроки, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Об аварии в установленные сроки не уведомили Брянскую городскую администрацию и Приокское управление Ростехнадзора.

Директору фирмы внесли представление. Руководителя организации и юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

На данный момент с теплоснабжением перебоев нет.

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