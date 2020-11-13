В Брянске в суд «ушло» дело о халатности сотрудника органов опеки

До пяти лет лишения свободы грозит начальнице группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства брянской мэрии. Женщину обвинили в халатности. Уголовное дело уже «ушло» в суд. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 13 ноября.

Фигурантке вменяют халатность, из-за которой по неосторожности был причинен вред здоровью человека. Речь о девочке Ире, которую обнаружили истощенной и в удручающем состоянии в конце мая. Малышка проживала у опекуна. Однако женщина ею совсем не занималась. К семилетнему возрасту ребенок не умел ходить, говорит, обслуживать себя. А весил всего шесть (!) килограммов.

Из-за недосмотра уголовное дело в итоге завели не только на «приемную мать» Иры, но и сотрудницу органов опеки.

По версии следствия, должностное лицо не обеспечила контроль условий жизни ребенка в приемной семье. В итоге горе-«мать» ненадлежащим образом исполняла свои обязанности с апреля 2016-го по май 2020 года.

По существу это уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города.

Кстати, в скором времени предстанет перед судом и бывший опекун малышки. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. А сама Ира в ноябре отпраздновала свое 8-летние. Сейчас она проходит курс реабилитации в Карачаевском доме ребенка. Также сироте активно подыскивают новых родителей.

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