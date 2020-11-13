В брянском Сельцо нашли 33 боеприпаса времен войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском городе Сельцо нашли 33 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Снаряды обнаружили в лесу неподалеку от объездной дороги в четверг, 12 ноября. На место выехали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Они изъяли и обезвредили 12 артиллерийских снаряда. Два из них были калибра 76 миллиметров, 10 - 37-миллиметровые. В лесу нашли также 21 минометную мину.

Спасатели напоминают, что взрывоопасные предметы даже через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны можно обнаружить везде, где шли боевые действия. Снаряды и мины находят в полях, огородах, лесах, парках, реках, озерах и других водоемах.

Если вы обнаружили что-то похожее на боевой снаряд, не стоит к нему прикасаться, перемещать, разводить рядом костер, пытаться распилить или разобрать его. Нужно позвонить в полицию и сообщить о находке.

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