Жительнице Брянска в аптеке не продали антибиотик впрок

Жительнице Брянска в аптеке в центре города не продали антибиотик без рецепта врача. Женщина призналась, что хотела приобрести лекарство впрок. В четырех аптеках его не оказалось, в пятой нашла, но провизор попросил рецепт. Женщина пожаловалась на фармацевта в социальных сетях.

В комментариях мнение жителей города разделились. Одни считают, что покупать лекарство заранее не нужно. Во-первых оно может не понадобиться. А тем, кому препарат необходим, останется без лечения. Во-вторых, самостоятельно принимать антибиотик небезопасно, лечение должен назначить врач.

Другие пользователи ответили, что лечение при коронавирусе обычно врач назначает по телефону. Никакого рецепта при этом не выписывают. Иногда, сложно вызвать врача. При ухудшении состояния, отдышке, высокой температуре, которая не сбивается, брянцы сами начинают лечиться антибиотиками.

Кстати, бесплатные лекарства от коронавируса для лечения на дому брянцы не получают, как было обещано. В городской больнице №4 в четверг, 12 ноября, после КТ медик сказал нашей читательнице: "Никаких лекарств у меня нет".

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