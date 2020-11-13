В Брянской области за сутки от коронавиурса умерло восемь человек

В Брянской области за одни сутки от коронавируса скончались сразу восемь человек. Такую печальную статистику сообщили 13 ноября в региональном оперативном штабе. Общее число умерших от опасной инфекции - 93 человека.

За сутки болезнь подтвердили еще у 157 пациентов. За все время эпидемии диагноз "коронавирус" поставили 14911 брянцам.

Растет и число выздоровевших после инфекции. За сутки к общему числу прибавилось 208 человек. Они смогли победить болезнь. Обще число выздоровевших - 10925.

За сутки в регионе провели 2981 тестов на ковид.

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