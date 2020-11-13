В Брянской области выявили 159 новых заболевших коронавирусом

В Брянской области 13 ноября выявили 159 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число брянцев с подтвержденным диагнозом - 14911.

За сутки выздоровели 208 пациентов. Общее число жителей области, которые справились с болезнью - 10925.

К сожалению, пополнилась печальная статистика смертности от инфекции. За сутки скончались сразу восемь пациентов. Общее число умерших составляет 93 брянца.

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