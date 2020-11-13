Брянские волонтеры начали поиски пропавших подростков

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

Поисковики отряда "Лиза Алерт" Брянск" начали поиски пропавших в Погаре подростков. Ориентировка на ребят появилась в группе в социальных сетях.

12-летний Даниил Петросян и 14-летний Артем Боярский не пришли домой 12 ноября.

Приметы Даниила: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, черные волосы, карие глаза. Мальчик был одет в толстовку с надписью на груди и черные брюки.

Фото: vk.com, "Подслушано Погар".

Приметы Артема: рост 160 сантиметров, русые волосы, серые глаза. Подросток был одет в черные куртку и джинсы, обут в кроссовки.

Фото: vk.com, "Подслушано Погар".

Если вы видели школьников, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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