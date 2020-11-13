В Брянске предложили продлить маршрут автобуса №25 до Чайковичей

В Брянске предложили продлить маршрут муниципального автобуса №25 до поселка Чайковичи. Сейчас его конечная - на 61-й школе.

В Чайковичах более удобная для водителей остановка, сообщают в пресс-службе горсовета. Они смогут отдохнуть на ней между рейсами.

А вот общественный транспорт на улице Карла Либкнехта не появится в ближайшее время. Об этом просили местные жители. На место выехали городские депутаты и выяснили, что улица слишком узкая, на ней невозможно организовать остановки общественного транспорта.

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