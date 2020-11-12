Через Брянскую область пытались провезти 65 килограмм санкционного вяленого мяса

Через Брянскую область пытались провезти 65 килограммов санкционной вяленой свинины. Товар задержали таможенники в пункте пропуска Новые Юрковичи в Климовском районе. Провести мясо пытался гражданин Сербии в инструментальных ящиках полуприцепа. Судя по этикеткам, продукцию произвели в Черногории.

- Черногория относится к тем странам, из которых ввоз определенных товаров на территорию России запрещен в рамках ответных мер на введение санкций, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - Поэтому товар изъяли и уничтожили.

Тот же водитель перевозил 50 килограммов сыра, произведенного в Сербии. Он под санкции не попадает. Но на товар не было документов. Поэтому сыр вернули на территорию соседнего государства.

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