11 ноября в городе прошел очередной рейд.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске составили восемь протоколов на нарушителей масочного режима. 11 ноября в городе прошел очередной рейд. Межведомственная комиссия посетила магазины, кафе, торговые центры, салоны красоты.
Безмасочников поймали во всех районах города. В Бежице обнаружили трех нарушителей. В Володарском и Советском районах – по два человека.
В Фокинском районе без маски оказался один посетитель магазина, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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