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В Брянске составили восемь протоколов на нарушителей масочного режима

Рейды прошли во всех районах города
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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11 ноября в городе прошел очередной рейд.

11 ноября в городе прошел очередной рейд.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске составили восемь протоколов на нарушителей масочного режима. 11 ноября в городе прошел очередной рейд. Межведомственная комиссия посетила магазины, кафе, торговые центры, салоны красоты.

Безмасочников поймали во всех районах города. В Бежице обнаружили трех нарушителей. В Володарском и Советском районах – по два человека.

В Фокинском районе без маски оказался один посетитель магазина, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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