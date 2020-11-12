Телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции собрал более 100 тысяч подписчиков

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Аудитория телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции превысила 100 000 подписчиков. Официальный канал ВТБ Капитал Инвестиции стал первым на рынке среди ресурсов российских банков и брокеров в Telegram, преодолевшим данную отметку. Сегодня это один из крупнейших каналов по тематике инвестиций. В нем представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки.

Канал ВТБ Мои Инвестиции был запущен осенью прошлого года командой аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции по их личной инициативе. В июне этого года было принято решение развивать его официально как один из информационных ресурсов ВТБ. С этого момента его аудитория выросла почти в четыре раза. Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ активно работает по данному направлению: запущена Школа инвестора ВТБ, также два раза в неделю проводятся обучающие онлайн-конференции, в том числе с представителями эмитентов.

«Мы рады, что запущенные нами проекты, оказались столь востребованными. Будем и дальше развиваться в данном направлении. Мы видим колоссальный рост интереса населения к инвестпродуктам. Только с начала года число брокерских счетов выросло в стране в два раза. К настоящему моменту они имеются уже у каждого четвертого россиянина, открывшего банковский депозит. Приходит много новых инвесторов и им важно получать информацию о рынках, о том, как они работают, иметь доступ к качественной аналитике. Удовлетворить этот запрос – важная задача ВТБ Капитал Инвестиции. Будем стараться сделать наши ресурсы еще более интересными, а также в ближайшее время постараемся расширить перечень наших каналов коммуникаций с розничными инвесторами», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

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