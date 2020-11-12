Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске построили две новые детские площадки. Одна появилась на переулке Неженском в Фокинском районе, другая - на улице Ильича в Бежице. Площадки возвели по программе инициативного бюджетирования, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Площадь игровой площадки в Фокинском районе - 500 квадратных метров. Она появилась на месте прежнего городка. Подрядчик завез сюда 200 кубометров песка. И установил городок с горками и веревочными конструкциями. Рядом разместили воркаут-площадку и каркасы для качелей. В ближайшее время площадку сдадут в эксплуатацию.

На улице Ильича отсыпали основание площадки, по периметру установили бордюры, сейчас трамбуют песок. Сюда завезут щебень, заасфальтируют и уложат резиновое покрытие. Площадку разделят на две зоны. Поле подойдет для игры в футбол, волейбол и баскетбол, на втором участке разместят тренажеры. Здесь появятся освещение и ограждение.

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