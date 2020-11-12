В брянском Новозыбкове 18 ноября откроют поющую беседку

Арт-объект посвящен известному ученому-орнитологу Льву Беме.

В Новозыбкове Брянской области 18 ноября откроют беседку «Поющая клетка Беме». Об этом рассказали в пресс-службе Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след».

Новый арт-объект посвящен известному ученому-орнитологу Льву Беме, который последние годы жизни провел в Новозыбкове. Беседку установят на территории городского парка. Торжественное открытие памятника запланировано на 11.00.

Напомним, изначально поющую беседку хотели сделать около медицинского колледжа. Но потом решили расположить арт-объект в центре города, чтобы как можно больше людей смогли его увидеть.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».