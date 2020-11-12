Брянский подросток угнал автомобиль у матери приятеля

Несовершеннолетнего угонщика задержали полицейские в брянском городе Карачев. Подросток управлял автомобилем матери своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в четверг, 12 ноября.

Пару подростков на автомобиле марки «Хендай» остановили сотрудники ДПС рано утром 9 ноября. Оказалось, что водителю всего 14 лет.

Проверка показала, что автомобиль принадлежит жительнице Карачевского района. Сама женщина на тот момент находилась на работе. Этим обстоятельством воспользовался ее сын и передал дорогу ключи от иномарки другу.

– Ночные катания закончились для ребят визитом в отдел полиции, – уточняют в УМВД. – Для несовершеннолетнего «водителя» это был уже не первый случай. Раньше за совершение аналогичного правонарушения его поставили на профилактический учет.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».

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