Брянским подросткам пригрозили наказанием за прогулки в торговых центрах

Брянским подросткам пригрозили наказанием за прогулки без взрослых в торговых центрах. С 16 лет несовершеннолетние несут личную ответственность за нарушение административного законодательства. Ребенка могут поставить на учет в органы внутренних дел. Поэтому родителей подростков просят поговорить с детьми, рассказать о новых правилах, занять их чем-то безопасным в свободное от учебы время.

Напомним, новые правила вступили в силу с 9 ноября. Соответствующие изменения внесли с постановление областного правительства о введении режима повышенной готовности. Детям и подросткам запрещено без взрослых находиться в торговых центрах и зонах фуд-корта. Пенсионерам старше 65 лет должны самоизолироваться дома или на даче. На свадьбах и поминках не может быть больше 50 гостей.

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