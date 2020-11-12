В брянском Роспотребнадзоре изменился телефон "горячей линии"

В брянском Роспотребнадзоре с 11 ноября изменился телефон "горячей линии". Дозвониться можно попробовать по номеру 8-800-555-49-43. Это Единый консультационный центр ведомства, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

По узким вопросам можно позвонить на дополнительные телефоны "горячих линий". По вопросам эпидемиологического надзора - +79003550390, по защите прав потребителей - +79003550690, по вопросам санитарного надзора - +79003550890. О выписке постановлений на контактных лиц - +79006990650. По вопросам о госуслугах - +79003550660. Эти телефоны работают с 9.00 до 18.00.

"Горячая линия" по нештатным ситуациям работает круглосуточно по телефону +79003550990.

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