Жителей Брянской области пригласили покормить птиц

Птичек необходимо прикармливать регулярно. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Брянской области стартовала акция «Покормите птиц!». Заповедник «Брянский лес» приглашает всех жителей присоединиться к зимней кормежке пернатых.

Акция проходит с синичкиного дня – 12 ноября 2020 года – до международного дня птиц – 1 апреля 2021 года. Организаторы акции в этом году объявили конкурс детских рисунков «Моя любимая птица». Также традиционно проводят конкурс презентаций и отчетов об организации подкормки.

Сотрудники заповедника напоминают, что птичек необходимо прикармливать регулярно. Также брянцев пригласили на центральную усадьбу заповедника «Брянский лес». Гости могут угостить заповедных птиц семечками, хлебом или несоленым салом.

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