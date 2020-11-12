В Брянской области в пожаре погибла 87-летняя женщина

Горел жилой дом площадью 54 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области в пожаре погибла женщина 1933 года рождения. Трагедия произошла в селе Воскресеновка Севского района.

Сообщение о пожаре на пульт МЧС поступило в четверг, 12 ноября, в 7.39. Горел жилой дом площадью 54 квадратных метров. В 8.20 пожар локализовали, через восемь минут – ликвидировали.

Возгорание тушили две автоцистерны пожарно-спасательной части №17. На месте работало звено газодымозащитной службы. Причину пожара устанавливают, рассказали в пресс-службе МЧС России по Брянской области.

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