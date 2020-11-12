В суд «ушло» дело о долгах по зарплате в 3,3 млн рублей в Клинцах

Передали в суд уголовное дело о невыплате заработной платы на одном из предприятий второго по величине города Брянской области. На скамье подсудимых оказался бывший гендиректор ООО «Лайка-Клинцы». Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в четверг, 12 ноября.

Дело на недобросовестного работодателя завели после прокурорской проверки. Оказалось, что 84 сотрудникам фирмы задолжали суммарно больше 3,3 миллионов рублей. Своевременно не получали зарплату те в период с ноября 2018-го по апрель 2019 года. Хотя необходимые для этих платежей средства у бизнесмена были.

– По существу дело рассмотрит мировой судья судебного участка №61 судебного района города Клинцы, – уточнили в надзорном ведомстве.

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