В Саудовскую Аравию отправили 47 тонн брянской говядины

Из Брянской области в страны ближнего и дальнего зарубежья со 2 по 6 ноября отправили 24 партии продукции местных сельхозпроизводителей.

В частности, в Королевство Саудовская Аравия направили три партии брянской говядины общим весом 47 тонн. В Сербию экспортировали две партии белковой кормовой смеси весом 42 тонны. На Украину – 22 тонны молочной продукции.

Предприятия региона поставили в Узбекистан 648 голов крупного рогатого скота. Вся продукция соответствует санитарным требованиям стран получателей, рассказали в управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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