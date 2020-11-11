Брянский суд после апелляции вернул уголовное дело о букмекерах прокурору

Брянский суд вернул уголовное дело о незаконной игорной деятельности "Букмекер Паб" прокурору. Из материалов дела невозможно было установить место совершения преступления. Это решение пытались обжаловать в Брянском областной суде. Но апелляцию не удовлетворили, сообщается на сайте суда.

Постановление Бежицкого районного суда о возвращении уголовного дела прокурору Брянской области для устранения препятствий рассмотрения его судом оставили без изменения.

Напомним, в суде в Бежице собирались рассматривать дело в отношении 39-летней управляющей букмекерской фирмы. По версии следствия, она в составе организованной группы незаконно зарабатывала на игорной деятельности, которую проводили через интернет. Следователи установили, что преступники заработали около 63 миллиардов рублей.

В международном розыске в рамках уголовного дела находятся еще трое брянцев, которые имеют кроме российского гражданство Кипра.

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