В Большом Полпине в Брянске построили детскую площадку

В Брянске в поселке Большое Полпино построили новую детскую площадку. Она появилась на месте бывшего пустыря на улице Центральной. Рядом находятся школа и детский сад. Деньги на проведение работ и оборудование выделили в рамках программы инициативного бюджетирования.

Детская площадка занимает 540 квадратных метров. На ней разместили больше 10 единиц игрового оборудования: это горки для детей разных возрастов, гимнастические комплексы, качели, карусели, мини-скалодром.

Вокруг площадки установили видеокамеры, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Фонари появились не только на самой площадке, но и на подходе к школе.

Осталось завершить планировку прилегающей территории, и объект сдадут в эксплуатацию.

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