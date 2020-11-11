Жителя Мглинского района будут судить за смерть бабушки

48-летнего жителя Мглинского района будут судить за смерть собственной бабушки. По версии следствия, вечером 28 мая обвиняемый был пьян. Он находился на улице Луговой в селе Шумарово. Мужчина поссорился со своей бабушкой.

Он толкнул пенсионерку двумя руками. Старушка не удержалась и упала. На следующий день потерпевшую отвезли в больницу. Ей оказали квалифицированную медицинскую помощь. Но, к сожалению, женщина умерла.

Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" в ближайшее время будут рассматривать в суде, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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