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В Брянске на улице Романа Брянского начали строить новую школу на 1225 мест

Подрядчики уже подготовили строительную площадку
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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На строительство школы из бюджета выделили 705 миллионов рублей.

На строительство школы из бюджета выделили 705 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска начали строить новую школу на улице Романа Брянского. Она будет аналогична недавно открытой в городе школе №71. Учебное заведение рассчитано на 1225 мест. Здесь сделают бассейн, большой актовый зал, столовую на 600 мест, учебные лаборатории, стадион.

Подрядчики уже приступили к подготовительному этапу. Строительная площадка практически готова, начали делать котлован, переносят коммуникации.

На строительство школы из бюджета выделили 705 миллионов рублей. По контракту строительство должны завершить к сентябрю 2022 года, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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